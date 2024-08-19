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Alain Delon’un vasiyeti şoke etti! Ötenazi ile ölmek istiyordu: O röportajda son isteği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon'un cenaze töreni belli oldu. Törene sinema sektöründen ünlü isimlerin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un da katılacağı öğrenilirken Delon'un vasiyeti ortalığı karıştırdı. Delon'un gçmişte verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladığı ortaya çıkarken ünlü oyuncunun isteği duyanları şoke etti. İşte, Alain Delon'un vasiyeti…

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:21 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 12:26
Alain Delon’un vasiyeti şoke etti! Ötenazi ile ölmek istiyordu: O röportajda son isteği ortaya çıktı 1

Fransız sinema efsanesi Alain Delon'un cenazesine ilişkin detaylar belli olurken vasiyeti de ortaya çıktı.

Alain Delon’un vasiyeti şoke etti! Ötenazi ile ölmek istiyordu: O röportajda son isteği ortaya çıktı 2

ALAIN DELON'UN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

88 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü oyuncunun cenaze töreni 28 Ağustos'ta yapılacak.

Alain Delon’un vasiyeti şoke etti! Ötenazi ile ölmek istiyordu: O röportajda son isteği ortaya çıktı 3

Eglise Saint Sulpice kilisesinde düzenlenecek olan cenaze törenine yakınları ve Monica Belluci, Quentin Tarantino, Tilda Swinton gibi sinema sektöründen isimler katılacak fakat Delon'un hayranları kiliseye alınmayacak.

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