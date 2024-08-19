Alain Delon’un vasiyeti şoke etti! Ötenazi ile ölmek istiyordu: O röportajda son isteği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon'un cenaze töreni belli oldu. Törene sinema sektöründen ünlü isimlerin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un da katılacağı öğrenilirken Delon'un vasiyeti ortalığı karıştırdı. Delon'un gçmişte verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladığı ortaya çıkarken ünlü oyuncunun isteği duyanları şoke etti. İşte, Alain Delon'un vasiyeti…