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Whatsapp mesajları ifşalandı! Dilan Polat'ın mahkeme kararı için kritik süreç! Ailesinin karanlık sırları, dayısı, şoför Ahmet, Şule...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çift ve aileleri, gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün kazanmışlardı. Ancak, bu ünleri soruşturma kapsamında tutuklanmalarına neden oldu. Dilan Polat'ın cezaevine konulmasının ardından, emniyetteki ifadesine dair bazı detaylar ortaya çıktı. Öte yandan çalışanı Burcu G. ile iş yerine polis geldiği gün konuşmaları ortaya çıkan Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şok etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:42 Güncelleme 07 Kasım 2023, 17:23
Whatsapp mesajları ifşalandı! Dilan Polat’ın mahkeme kararı için kritik süreç! Ailesinin karanlık sırları, dayısı, şoför Ahmet, Şule... 1

Dilan Polat'ın polis baskını sırasında çalışanına verdiği talimatlar ise şaşkınlık yarattı. Sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesi olan çiftin bu süreçte sergilediği davranışlar dikkat çekti. Gözaltına alındıkları anlarda yapılan baskında, Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimatlar sızdırıldı.

Whatsapp mesajları ifşalandı! Dilan Polat’ın mahkeme kararı için kritik süreç! Ailesinin karanlık sırları, dayısı, şoför Ahmet, Şule... 2

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı.

Whatsapp mesajları ifşalandı! Dilan Polat’ın mahkeme kararı için kritik süreç! Ailesinin karanlık sırları, dayısı, şoför Ahmet, Şule... 3

Dosyada şüpheli olarak yer alan bir kişinin itirafçı olduğu, çiftin usulsüzlüklerini tek tek anlattığı iddia edildi.

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Olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, son olarak Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.

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