Whatsapp mesajları ifşalandı! Dilan Polat'ın mahkeme kararı için kritik süreç! Ailesinin karanlık sırları, dayısı, şoför Ahmet, Şule...

1 Dilan Polat'ın polis baskını sırasında çalışanına verdiği talimatlar ise şaşkınlık yarattı. Sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesi olan çiftin bu süreçte sergilediği davranışlar dikkat çekti. Gözaltına alındıkları anlarda yapılan baskında, Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimatlar sızdırıldı.

2 Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı.