Serenay Sarıkaya aşk sorularını duydu sokak ortasında bir anda haykırmaya başladı "Yalnızlık çok güzel" Umut Evirgen hamlesi...

Magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya son dönemde annesi Ümran Seyhan ve eski sevgilisi Umut Evirgen'in Instagram hesabında yaptığı hamleyle gündeme gelmişti. Annesi, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'la yasak aşk yaşarken, eski sevgilisi Umut Evirgen paylaşımına beğeni atmış ardından beğenisini geri çekmişti. Bir yandan bunlar olurken Sarıkaya önceki gün güzellik salonu çıkışında görüntülendi. Umut Evirgen sorularını geçiştiren Sarıkaya, aşk sorularına bakın ne yanıt verdi.