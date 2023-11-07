Hande Erçel kırmızılar içinde paylaştı! Arzu Sabancı’nın müstakbel gelini ayakkabılarının fiyatıyla dudak uçuklattı

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'yla yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Kırmızılar içinde objektif karşısına geçen Erçel, İtalya'da çekilen pozlarını yayınladı. Hande Erçel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken oyuncunun tarzının bedeliyle dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel, son olarak gönlünü Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'ya kaptırdı.
Hakan Sabancı'yla yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.