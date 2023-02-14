Dilan Polat Taha Duymaz olayında 'miden bulandı' yorumuyla olay olmuştu! Lüks yaşantısıyla da tepki çeken fenomen Çatalca'daki evini...
Dilan Polat Taha Duymaz olayında 'miden bulandı' yorumuyla olay olmuştu! Lüks yaşantısıyla da tepki çeken fenomenden dikkat çeken paylaşım geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan üzen haberler bir yandan da mucize haberleri geliyor. Asrın felaketinde enkaz altında kaldığı söylenen fenomen Hata Duymaz'la ilgili yaptığı yorumlarla son dönemde dikkat çeken Dilan Polat lüks yaşantısıyla da tepki çekiyordu. Polat, büyük yıkım sonrası kolları sıvadı. Deprem bölgesine de giden Polat Çatalca'daki villasını depremde evleri zarar gören SMA hastası çocukları olan bir aileye açtı.
14.02.2023 16:16 - Son Güncelleme: 14.02.2023 16:23
Dilan Polat Taha Duymaz olayında 'miden bulandı' yorumuyla olay olmuştu! Lüks yaşantısıyla da tepki çeken fenomen Çatalca'daki villasını depremde evleri zarar gören SMA hastası çocukları olan bir aileye açtı.
Türkiye'yi sarsan depremin ardından afet bölgesine giden fenomen Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekiyordu.
Dilan Polat son olark sosyal medyadaki hikaye paylaşımında, "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum ben böyle düşünüyorum" diyerek dikkat çekmişti.