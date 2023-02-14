Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Mehmet Yalçınkaya'nın ekibinde! Deprem bölgesinde kolları sıvadı kazanla yemek yapıp dağıtıyorlar
Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Mehmet Yalçınkaya'nın ekibinde! Deprem bölgesinde kolları sıvadı kazanla yemek yapıp dağıtıyorlar... Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için kolları sıvadı. Depremzedeler için yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya ve ekibine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da dahil oldu.
14.02.2023 15:44 - Son Güncelleme: 14.02.2023 15:54
Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Mehmet Yalçınkaya'nın ekibinde! Deprem bölgesinde kolları sıvadı kazanla yemek yapıp dağıtıyorlar...
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.