"Be Allahsızlar yatacak yeriniz yok!" Survivor Nagihan içindekileri daha fazla tutamadı! Acun Ilıcalı'yla atışmasından sonra...
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla atışan ve ardından kansere yakalandığını açıklayan Karadere, deprem felaketi için ilk günden bu yana kolları sıvayan isimlerden biri. Deprem bölgesinde, afetzedelere yardım için giden Nagihan Karadere'nin son paylaşımı yürekleri yaktı. İşte haberin detayları...
14.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 14.02.2023 16:21
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından kolları sıvayan isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere olmuştu. Soluğu deprem bölgesinde alan Nagihan Karadere'nin paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Osmaniye ve Adana gibi pek çok şehri yasa boğan deprem felaketi sonrası afet bölgesine gitti.