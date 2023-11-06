Onsuz yapamıyor "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var" Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın bağımlılık itirafı olay oldu!

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak lösemi olduğunu açıklayan Nara herkesi üzmüştü. Nara bu kez 'bağımlılık' haberiyle gündemde. Wanda Nara'nın itirafı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.