Onsuz yapamıyor "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var" Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın bağımlılık itirafı olay oldu!

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak lösemi olduğunu açıklayan Nara herkesi üzmüştü. Nara bu kez 'bağımlılık' haberiyle gündemde. Wanda Nara'nın itirafı bir anda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi (30), attığı gollerle gündemde kalmaya devam ederken, eşi ve menajeri olan Wanda Nara da sık sık İstanbul gezileriyle gündeme geldi.
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara'nın açıklamalarının ikinci kısmı yayımlandı. Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda bir bağımlılığı olduğunu dile getirdi.