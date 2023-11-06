Angelina Jolie, Filistin'e destek vermişti! Ünlü oyuncunun babası Jon Voight'ten soykırımcı İsrail'e destek verdi: Siz aptallar İsrail'e sorun diyorsunuz

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, soykırımcı İsrail'in vahşetine sessiz kalmamış ve tepki göstermişti. Angelina Jolie yaptığı paylaşımda, "20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze, hızlıca toplu bir mezara dönüştü. Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Aileler katlediliyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında ateşkes taleplerini reddedenlere yüklenen Jolie, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engelleyenler de bu suça ortak." diye yazmıştı. Açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun babası Jon Voight, ABD bayrağı önünde çektiği videoda küstah açıklamalara imza attı. Soykırımcı İsrail'e destek veren Voight, "Bu, Tanrı'nın topraklarının, kutsal toprakların, Yahudi topraklarının tarihinin yok edilmesiyle ilgilidir. Bu, Tanrı'nın Kutsal Toprakların çocukları İsrail için adalettir." dedi. Öte yandan kızı Jolie'nin açıklamaları için hayal kırıklığına uğrattı açıklaması yaptı.