Didem Uzel eşi Selim Sarı’yı ilk kez anlattı! Doğum sonrası gerçekle yüzleşti: “Meğer ne kadar zor bir adammış”
Didem Uzel, eşi Selim Sarı'yı anlattı! Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken her şeyi geride bırakarak aşkının peşinden Amerika'ya giden Didem Sarı, samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Selim Sarı ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, "Eşiniz ile anlaşamadığınız zamanlar oluyor mu?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. 2016 ilk kez annelik duygusunu tadan Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı dünyaya gelmesinin ardından evliliğinde yaşanan değişimlerden bahsetti. İşte detaylar…
26.04.2021 13:37
- Son Güncelleme: 26.04.2021 13:50
1993 Best Model of Turkey 2'ncisi Didem Uzel, Selim Sarı ile 2009 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 2012'de nikah masasına oturan ünlü çift, oğulları Loe Aslan'ı ise 2016 yılında kucaklarına almıştı.
Evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan Didem Uzel, geçen yaz koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.
Uzun bir süredir Türkiye'de olan Didem Uzel, "Eşiniz ile anlaşamadığınız zamanlar oluyor mu?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Aslan doğana kadar bir kere bile birbirimize sesimizi yükseltmemiştik. Aslan gelince gerçek Selim'i tanıdık! Meğer ne kadar zor bir adammış. Oğlu bir yana, dünya bir yana. Hep onun için atıştık"
Didem Uzel'in eşi Selim Sarı ile verdiği röportajın ardından ünlü isimlerin eşleri merak konusu oldu. İşte başta Didem Uzel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri…