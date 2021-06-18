Funda Eryiğit bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte Funda Eryiğit’in memleketi…

İş hayatı hakkında da konuşmayı ihmal etmeye oyuncu, ilk işinin "Canım Ailem" olması ve birlikte çalıştığı insanların kendisi için büyük bir deneyim ve şans olduğunu belirterek şunları söyledi: "Canım Ailem ilk işimdi. O kadar acemiydim ki kamera önünde, kameranın neresine bakacağım neresinden geçeceğim hiçbir şey bilmiyordum. Hatta 'ben galiba oyunculuk yapmamalıyım bu işi beceremiyorum' diye bile düşündüğüm olmuştu. Ama birlikte çalıştığım insanlar o kadar yardımcı ve yönlendiricilerdi ki çok kısa sürece bu acemiliğimi onların sayesinde üzerimden atabildim"