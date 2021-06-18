Funda Eryiğit bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı işte Funda Eryiğit’in memleketi…
Funda Eryiğit bakın aslen nereliymiş! Son olarak Son Yaz dizisinde can verdiği Canan karakteriyle izleyiciyle buluşan Funda Eryiğit, bir YouTube kanalına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Programlarda itirafları peş peşe sıralayan Eryiğit'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikler "Funda Eryiğit aslen nereli?" sorusunun cevabını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…
Funda Eryiğit, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim'in sorularını yanıtlayan Eryiğit, "Yaklaşık bir buçuk senedir İzmir, Çeşme'deydim. Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul'a döneli çok olmadı, hatta hala daha eşya yerleştirmek ve valiz boşaltmakla uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.
Uzun süre İstanbul'dan uzak kalmak ve sonrasında yeniden İstanbul'un hareketli akışına adapte olmanın nasıl bir tecrübe olduğunu da anlatan Eryiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Döneceğim belli olduğu zaman oldukça büyük dramalar yarattım kendime açık konuşmak gerekirse. 'Bir daha bu balkonda oturamayacak mıyım, kahvecime hoşça kal diyemedim' gibi sebeplerden gözümün dolduğu çok oldu. Döndüğüm zaman İstanbul'a yeniden adapte olmak uzun sürecek diye düşünüyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. İki üç gün içerisinde, valiz boşalt, eşyaları yerleştir derken yeniden o kaosa alışmış bir şekilde buldum kendimi."
Konservatuvar eğitimi öncesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldığını dile getiren Eryiğit, üniversite dönemini de şöyle anlattı: "Konservatuvarda biraz burnu havada bir öğrenciydim sanırım. Tabii bunda önceki Uluslararası İlişkiler bölümünün de etkisi vardı. Kendi dönemimdeki insanlarla aramda çok yaş farkı yoktu belki ama o zamanlar bana çok geliyordu. Kenarda sürekli kitabını okuyan tiyatro samurayı bir tiptim daha ziyade"
İş hayatı hakkında da konuşmayı ihmal etmeye oyuncu, ilk işinin "Canım Ailem" olması ve birlikte çalıştığı insanların kendisi için büyük bir deneyim ve şans olduğunu belirterek şunları söyledi: "Canım Ailem ilk işimdi. O kadar acemiydim ki kamera önünde, kameranın neresine bakacağım neresinden geçeceğim hiçbir şey bilmiyordum. Hatta 'ben galiba oyunculuk yapmamalıyım bu işi beceremiyorum' diye bile düşündüğüm olmuştu. Ama birlikte çalıştığım insanlar o kadar yardımcı ve yönlendiricilerdi ki çok kısa sürece bu acemiliğimi onların sayesinde üzerimden atabildim"