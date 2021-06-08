Cansu Dere'den bikini şov! Gözlüğünü taktı objektif karşısına geçti sosyal medya çalkalandı

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikini şov! Gözlüğünü taktı objektif karşısına geçti… Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Asya karakterine can veren Cansu Dere, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği bikinili pozunu da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Dere'nin güneş emojisiyle yayınladığı fotoğrafa adeta beğeni yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun düzgün fiziğini iltifat yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım…

08.06.2021 21:02 - Son Güncelleme: 08.06.2021 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





