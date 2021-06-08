Cansu Dere'den bikini şov! Gözlüğünü taktı objektif karşısına geçti sosyal medya çalkalandı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikini şov! Gözlüğünü taktı objektif karşısına geçti… Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Asya karakterine can veren Cansu Dere, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği bikinili pozunu da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Dere'nin güneş emojisiyle yayınladığı fotoğrafa adeta beğeni yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun düzgün fiziğini iltifat yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım…
08.06.2021 21:02
- Son Güncelleme: 08.06.2021 21:06
Sadakatsiz'da Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Dere, tatil pozunu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu, güneş gözlüğünü takıp çiçekler içinde verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Dere'nin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle ise takipçilerinden tam not aldı.
Takipçileri Cansu Dere'ye "Yılların eskitemediği bir güzellik", "Mükemmel", "sen hiç yaşlanmaz mısın, kilo almaz mısın" yorumlarında bulundu.
Öte yandan sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili fazla paylaşım yapmayan Cansu Dere'nin kural bozarak bikinili pozunu yayınlaması hayranlarını şaşkına çevirdi.