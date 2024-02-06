Depremden 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı! Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz "Bir yıl geçti ama dün gibi"

1 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kardeşi, eniştesi, kuzeni ve halası enkaz altında kalmıştı.

3 Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi. Yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurmuştu.