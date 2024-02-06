Depremden 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı! Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz "Bir yıl geçti ama dün gibi"

6 Şubat depremi sonrası 12 gün boyunca, Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı... 19 yaşında hayat veda eden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin annesi Melek Duymaz'ın, 1 yıl geçmesine rağmen acısı hala çok taze. Taha'nın acılı annesi Meryem Duymaz'ın sözleri, yürekleri yaktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kardeşi, eniştesi, kuzeni ve halası enkaz altında kalmıştı.
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.
Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi. Yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurmuştu.