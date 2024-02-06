20 yıl dile kolay! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Kınalı Kar’ın yıldızıyla...

Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Yurtsever'in 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte Veda Yurtsever'in Güldür Güldür, Hayat Bilgisi, Kınalı Kar gibi yapımlarda rol alan eski eşi...
Kadrosunda; Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
VEDA YURTSEVER KİMDİR?
İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Eskişehir Devlet Konservatuvarı mezun olan ve Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynayan Yurtsever'in özellikle ailesi merak edildi.
Alev Alev, Krıgın Çiçekler, Babil, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Yurtsever'in eski eşinin Kınalı Kar'ın yıldız oyuncusu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.