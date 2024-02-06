20 yıl dile kolay! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer Kınalı Kar’ın yıldızıyla...

Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Yurtsever'in 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte Veda Yurtsever'in Güldür Güldür, Hayat Bilgisi, Kınalı Kar gibi yapımlarda rol alan eski eşi...