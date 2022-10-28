Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: "Akli melekeleri yerinde değil"
Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı. Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken bir ifşa daha gündeme geldi.
28.10.2022 09:39 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:58
"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"
Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.