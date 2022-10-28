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Haberler Magazin Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: "Akli melekeleri yerinde değil"

Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: "Akli melekeleri yerinde değil"

Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı. Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken bir ifşa daha gündeme geldi.

28.10.2022 09:39 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:58
Deniz Uğur’dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: Akli melekeleri yerinde değil

"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"

Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı.

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Deniz Uğur’dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: Akli melekeleri yerinde değil

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemde. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı.

Deniz Uğur’dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: Akli melekeleri yerinde değil

Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı.

İşte büyük tepki çeken olayla ilgili haberin detayları ve tüm yaşananlar.

Deniz Uğur’dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: Akli melekeleri yerinde değil

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.

Deniz Uğur’dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı: Akli melekeleri yerinde değil

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

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