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Haberler Magazin 12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

Usta oyuncu Güven Kıraç, İstanbul gecelerinde genç sevgilisiyle çok fena yakalandı... Ünlü oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık eşi Başak Kıraç'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. Çiftin boşanma nedeni ise Güven Kıraç'ın eşine olan ihanetiyle. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

28.10.2022 09:36 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:37
12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı.

12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.

12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

İhanetin görüntüleri kameralara böyle yansımıştı.

12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı

Çift el ele kameralardan uzaklaşmıştı.

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