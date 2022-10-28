12 yıllık eşini aldattığı genç sevgilisiyle sokakta dudak dudağa! Güven Kıraç aşkıyla fena yakalandı! Geçen ay boşanmıştı
Usta oyuncu Güven Kıraç, İstanbul gecelerinde genç sevgilisiyle çok fena yakalandı... Ünlü oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık eşi Başak Kıraç'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. Çiftin boşanma nedeni ise Güven Kıraç'ın eşine olan ihanetiyle. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
28.10.2022 09:36 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:37
Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.