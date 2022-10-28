Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice...
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Televizyonun güzel yüzü Hatice Şendil hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...
28.10.2022 09:44 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:44
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.
Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun, 2015 yılında Bir Zamanlar Çukurova, Teşkilat gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...