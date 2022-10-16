Deniz Seki'nin baba özlemi! İrfan Seki 46 yıl önce vefat etmişti o sözler yürek sızlattı: "Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen..."
Deniz Seki'nin baba özlemi! İrfan Seki 46 yıl önce vefat etmişti o sözler yürek sızlattı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki Instagram'dan, 1996 yılında vefat eden babasının ölüm yıl dönümünde yazdığı notla dikkat çekti. İşte Deniz Seki'nin duygulandıran paylaşımı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...
16.10.2022 14:02 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:02
"BABASIZ BİR KIZ ÇOCUĞU..."
Deniz Seki'nin baba özlemi! İrfan Seki 46 yıl önce vefat etmişti o sözler yürek sızlattı...
Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
"Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen bi koca çınar ağacına benzer, ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bi kum ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu hem serap bulur , bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla… Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz"