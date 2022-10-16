Deniz Seki'nin baba özlemi! İrfan Seki 46 yıl önce vefat etmişti o sözler yürek sızlattı: "Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen..."

"Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen bi koca çınar ağacına benzer, ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bi kum ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu hem serap bulur , bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla… Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz"