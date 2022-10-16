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Haberler Magazin Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: "Ananın daha güzel..."

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: "Ananın daha güzel..."

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü. 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo veren ve daha sonra estetik operasyonlar da geçiren Sihirli Annem'in Tuğçe'si sosyal medyayı aktif kullanıyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Damla Ersubaşı Instagram'dan kızıyla dans ettiği bir videoyu yayınlayınca olanlar oldu. Ersubaşı'na gelen yorum eski eşini kızdırdı.

16.10.2022 13:09 - Son Güncelleme: 16.10.2022 13:13
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: Ananın daha güzel...

"ANANIN DAHA GÜZEL..."

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü...

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: Ananın daha güzel...

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: Ananın daha güzel...

Oyuncu Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla çocuklarının babası Mustafa Can Keser'den boşanmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: Ananın daha güzel...

2016 yılnda Mustafa Keser ile evlenen ve iki kızı olan Damla Ersubaşı evliliğini daha sonra sonlandırmıştı. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi. Araları iyi olan eski karı koca çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: Ananın daha güzel...

ESKİ KOCA KÜPLERE BİNDİ

Ünlü isim son olarak kızıyla evde dans ettiği anları paylaştı. Pijamasıyla dans ettiği anları paylaşan Ersubaşı'na bir takipçiden çirkin bir yorum geldi.

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