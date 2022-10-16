Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın dansı olay oldu! Eski eşi Mustafa Can Keser o yorumla ateş püskürdü: "Ananın daha güzel..."

2016 yılnda Mustafa Keser ile evlenen ve iki kızı olan Damla Ersubaşı evliliğini daha sonra sonlandırmıştı. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi. Araları iyi olan eski karı koca çocukları için sık sık bir araya geliyor.