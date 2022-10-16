Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: "Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu"
Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama. Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'e yapılan doğum günü kutlaması sosyal medyaya bomba gibi düştü. Mesut Özil'in evinin önüne gelen mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. İşte çok konuşulan o anlar...
16.10.2022 14:29 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:41
"FUTBOLUN ÜSTÜNE BİR GÜNEŞ DOĞDU"
Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama...
MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI - VİDEO
Özil'in evinin önüne mehter takımı getirildi. Mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter Takımı'nın söylediği bestenin sözleri şöyle:
MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI - VİDEO