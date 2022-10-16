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Haberler Magazin Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: "Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu"

Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: "Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu"

Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama. Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'e yapılan doğum günü kutlaması sosyal medyaya bomba gibi düştü. Mesut Özil'in evinin önüne gelen mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. İşte çok konuşulan o anlar...

16.10.2022 14:29 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:41
Mesut Özil’e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu

"FUTBOLUN ÜSTÜNE BİR GÜNEŞ DOĞDU"

Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama...

MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI - VİDEO

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Mesut Özil’e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu

Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yeni yaşını kutladı.

Mesut Özil’e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu

2019 yılında Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe, eşinin doğum gününü bu fotoğrafın altına, "İyi ki doğdun diğer yarım yol arkadaşım seni çok seviyorum" notunu düşerek kutladı.

Mesut Özil’e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu

Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

Mesut Özil’e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu

Özil'in evinin önüne mehter takımı getirildi. Mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter Takımı'nın söylediği bestenin sözleri şöyle:

MESUT ÖZİL'E MEHTER TAKIMINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI - VİDEO

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