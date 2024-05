Deniz Can Aktaş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte memleketi! Miray Daner’in partneri meğer...

Kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başlayan Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara ile adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Burak Sevinç, Miray Daner, Burak Sergen, Çağla Irmak gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun, hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Deniz Can Aktaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 30 yaşındaki Deniz Can Aktaş'ın memleketi...