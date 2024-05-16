Kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başlayan Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara ile adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Burak Sevinç, Miray Daner, Burak Sergen, Çağla Irmak gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun, hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Deniz Can Aktaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 30 yaşındaki Deniz Can Aktaş'ın memleketi...
Şimdilerde Burak Sevinç, Miray Daner, Burak Sergen, Çağla Irmak gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun, hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
28 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu oldu.
Aktaş, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başladı.