Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'i sarsacak ifşalar! 'Dur daha bitmedi' dedi meydan okudu hepsini deşifre etti: "Kendisi anlatsın nasıl dolandırılmış"
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'i sarsacak ifşalar! 'Dur daha bitmedi' dedi meydan okudu, her şeyi deşifre etti. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in o fotoğrafını paylaştı ve her şeyi tek tek yazdı. Ardından Haluk Levent Twitter hesabından Deniz Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açacağını ve o parayı da depremzedeler için kullanacağını belirtti. Deniz Akkaya ise Instagram'dan zehir zemberek sözlerine yenilerini ekledi.
17.02.2023 17:40 - Son Güncelleme: 17.02.2023 17:45
"AZ KALDI BEKLE, İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR…"
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'i sarsacak ifşalar! 'Dur daha bitmedi' dedi meydan okudu, her şeyi deşifre etti. Haluk Levent Twitter hesabından Akkaya'ya yanıt verince ortalık iyice karıştı. Deniz Akkaya Instagram hesabından Haluk Levent'e peş peşe paylaşımlar yaptı.
Bu kez Deniz Akkaya Instagram hesabından yaptığı Haluk Levent'le ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.