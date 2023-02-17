Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı: "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."
Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Gönül Dağı dizisinin Sefer'i Ferdi Sancar Tükiye Tek Yürek Kampanyası'nda yaptığı bağışla duygulandırdı.
17.02.2023 11:48 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:48
"ÇOCUKLAR KUMBARASINI BOZDURURKEN BEN DE..."
Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.