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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı: "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."

Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı: "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."

Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Gönül Dağı dizisinin Sefer'i Ferdi Sancar Tükiye Tek Yürek Kampanyası'nda yaptığı bağışla duygulandırdı.

17.02.2023 11:48 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:48
Gönül Dağı’nın ’Sefer’i Ferdi Sancar ’sahip olduğum tek şey’ dedi yaptığı bağış duygulandırdı: Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

"ÇOCUKLAR KUMBARASINI BOZDURURKEN BEN DE..."

Gönül Dağı'nın 'Sefer'i Ferdi Sancar 'sahip olduğum tek şey' dedi yaptığı bağış duygulandırdı.

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Gönül Dağı’nın ’Sefer’i Ferdi Sancar ’sahip olduğum tek şey’ dedi yaptığı bağış duygulandırdı: Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.

Gönül Dağı’nın ’Sefer’i Ferdi Sancar ’sahip olduğum tek şey’ dedi yaptığı bağış duygulandırdı: Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak için önceki akşam düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılan oyuncu Ferdi Sancar, depremzedeler için alkışlanacak bir harekette bulundu.

Gönül Dağı’nın ’Sefer’i Ferdi Sancar ’sahip olduğum tek şey’ dedi yaptığı bağış duygulandırdı: Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Ardından Ferdi Sancar şu ifadeleri kulkandı;

Gönül Dağı’nın ’Sefer’i Ferdi Sancar ’sahip olduğum tek şey’ dedi yaptığı bağış duygulandırdı: Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

"Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım."

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