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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım "Her şey anlamını yitirdi..." Cemal Can Canseven'den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım "Her şey anlamını yitirdi..." Cemal Can Canseven'den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen deprem faciasının ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7'den 70'e herkes hem maddi olarak hem de sosyal medya paylaşımlarıyla destek oluyor. O isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Daha önce bölgeden gelen görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı'nın Cemal Can Canseven'den alıntıladığı son paylaşımı dikkat çekti.

17.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:05
Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım Her şey anlamını yitirdi... Cemal Can Canseven’den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabında yayınladığı bir paylaşımla dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım Her şey anlamını yitirdi... Cemal Can Canseven’den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.

Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım Her şey anlamını yitirdi... Cemal Can Canseven’den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Acı haberler derinden sarsarken saatler sonra gele mucizeler bir nebze de olsun sevindiriyor.

Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım Her şey anlamını yitirdi... Cemal Can Canseven’den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı, 248 saat enkaz altında kaldıktan sonra hayata tutunan Aleyna Ölmez'i paylaştı.

Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım Her şey anlamını yitirdi... Cemal Can Canseven’den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...

Paylaşımına "Allah'ın mucizesi" notunu düşen Şeyma Subaşı ardından dikkat çeken bir paylaşıma daha imzasını attı.

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