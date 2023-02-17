Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım "Her şey anlamını yitirdi..." Cemal Can Canseven'den görüp dayanamayan Şeyma Subaşı...
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen deprem faciasının ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7'den 70'e herkes hem maddi olarak hem de sosyal medya paylaşımlarıyla destek oluyor. O isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Daha önce bölgeden gelen görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı'nın Cemal Can Canseven'den alıntıladığı son paylaşımı dikkat çekti.
17.02.2023 12:05 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:05
Paylaşımına "Allah'ın mucizesi" notunu düşen Şeyma Subaşı ardından dikkat çeken bir paylaşıma daha imzasını attı.