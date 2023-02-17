Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü: "Az kaldı bekle, iki ay öncesinde dolandırdığın insanlar…”
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Deniz Akkaya Haluk Levent'le ilgili haberleri görünce daha fazla dayanamadı, açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in o fotoğrafını paylaştı ve bakın neler söyledi.
17.02.2023 10:51 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:19
"AZ KALDI BEKLE, İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR…"
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü peş peşe paylaştı.
Bu kez Deniz Akkaya Instagram hesabından yaptığı Haluk Levent'le ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.