Deniz Akkaya Seren Serengil'i duvardan duvara vurdu: "Halvette altına kaçırıyor bu baba-oğulla ilişkiye girdi" Nur topu gibi yeni bir kaosumuz oldu

İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.