Deniz Akkaya Seren Serengil'i duvardan duvara vurdu: "Halvette altına kaçırıyor bu baba-oğulla ilişkiye girdi" Nur topu gibi yeni bir kaosumuz oldu
Seren Serengil, günlerde magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor... Yer aldığı programda partnerleri olan Bircan Bali ve Arto ile büyük bir gerginlik yaşayan, onları mobbing ile suçlayan Seren Serengil, geçtiğimiz hafta bir anda programı bırakıp gitmiş ardından ayrılığı açıklamıştı. Henüz bunun hakkındaki dedikoduların ardı arkası kesilmezken daha önce aynı programdan yolu geçen Deniz Akkaya öyle açıklamalarda bulundu ki küçük dili yutturucak cinsten. Akkaya'ya göre ise 'Daha yeni başlıyoruz.' İşte haberin detayları...
14.01.2023 17:09 - Son Güncelleme: 14.01.2023 17:15
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil bu kez Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla gündemde. İşte haberin tüm detayları...
İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu.
Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.