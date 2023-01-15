Kısmetse Olur Yaren'in poposunun görüntüsü olay olmuştu! O isme isyan etti: "Külot şeklinde takma popo takıyormuşum o nereden geldiğini..."
Kısmetse Olur Yaren'in poposunun görüntüsü olay olmuştu! O isme isyan etti. 5 yıl sonra Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başlayan programda skandal üzerine skandal yaşanıyor. Her biri estetik harikası olan gelin adaylarından Yaren hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Yaren'in popo implantı düştü. O görüntüyle olay olan Yaren, "Yok popom düşmüş yok külot şeklinde takma popo takıyormuşum" diyerek isyan etti ve Didem Delen'i hedef aldı.
15.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 15.01.2023 09:26
"KÜLOT ŞEKLİNDE TAKMA POPO TAKIYORMUŞUM..."
Kısmetse Olur Yaren'in poposunun görüntüsü olay olmuştu! O isme isyan etti.
Youtube'da yayınlanan ve geçmişleriyle çok konuşulan yarışmacıların yer aldığı sözde evlilik programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Yaren Dağ hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
YouTube'ta yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında gündem olan isimlerden biri de Yaren Dağ oldu.
"Maddi gücü olan bir erkek arıyorum" sözleriyle olay yaratan Yaren Dağ hakkında olay bir iddia ortaya atıldı.