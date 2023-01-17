Deniz Akkaya Seren Serengil kavgası alev aldı: ''Torbacı anan seni pavyon pavyon...''

Bir süredir partnerleriyle arası bozuk olan Serengil'in Avukat Feyza Altun ile telefon konuşmalarının ortaya çıkması ise yapımcısıyla arasını bozdu. Serengil tarafından sızdırıldığı iddia edilen kayıtlarda; yapımcı Bilal Özbilge'yi 'yasaklı madde kullanan' kişi durumuna düştü.

İddiaların ardı arkası kesilmezken Seren Serengil'in Bilal Özbilge'yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre; Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istememesi de bardağı taşıran son damla oldu. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Tüm bunlar yaşanırken Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyledi. Tohma, şu ifadeleri kullandı: "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım"

Seren Serengil, hastaneye kaldırıldığı günün ertesinde programda yer almadı. Haliyle sonrasında 'Kovuldu" dedikodularının ardı arkası kesilmedi. 2-3 günlük sessizliğin ardından Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla programa veda ettiğini duyurdu.Seren Serengil Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum "Söylemezsem Olmaz" isimli programda bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.Kanal yönetimine, daha önce programda kalma konusunda ısrarcı olan ve ayrılma kararımdan beni vazgeçiren, kendisine duyduğum saygı, bazı şeylerin değişeceğine duyduğum güven ve kendisinin hatırı için bir süre daha bu duruma katlandığım kanal sahibimiz Sayın Osman Gökçek'e ve siz değerli seyircilerime teşekkür ediyorum"Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiğim programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla ve en önemlisi de ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncem olamayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulması sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda bu durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.En yakın zamanda sizin de beni görmek isteyeceğiniz, iş, emek ve enerjimi hak eden, saygı koşullarının korunduğu, vizyonuma uygun farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik sizden kısa bir müsaade istiyorum. Anlayışınız ve desteğinin için teşekkür ederim"

DENİZ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Daha önce aynı programda Seren Serengil ve Bircan Bali ile partner olan Deniz Akkaya, Instagram hesabından öyle şeyler paylaştı ki bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.İddiaların hedefinde ise tek bir isim vardı; o da daha önce canlı yayında ve sosyal medyada kavga ettiği, eski program partneri Seren Serengil.

Akkaya'nın iddiaları yenir yutulur cinsten değil.

Akkaya'nın iddiasına göre; Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyor.

"Daha yeni başladık" diyen Akkaya bombaları ardı ardına patlattı ve Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla ilişki yaşadığını iddia etti.

İddiaların ardında, yasaklı madde kullanımı ve çoklu ilişki konuları var.

İddianın büyüğünü ise en sona saklayan Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin ile Serengil'in birliktelik yaşadığını söyledi. Akkaya'nın iddiaları bununla sınırlı kalmadı.

GÜVERCİN KİM?

Paylaşımlarına yenilerini ekleyen Akkaya bombalamaya devam etti.

'Güvercin' lakabıyla hedef aldığı bir isim vardı bu kez.

Akkaya'nın bombaları bununla sınırlı kalmayacak gibi.

İkili daha önce hem sosyal medya hem de canlı yayında kavga etmişti.

Seren Serengil, paylaşımında takipçileri arasından eşinden aldatılarak ayrılmış olan 1 kişiye dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini duyurmuştu. Bu paylaşımı ile Serengil, sosyal medya kullanıcılarının sert eleştirilerine hedef olmuştu.

DENİZ AKKAYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Seren Serengil'in paylaşımına tepki gösterenlerden biri de manken Deniz Akkaya olmuştu. Akkaya, Seren Serengil'in gönderisini Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşıp, 'Bir şey demeyeyim diyorum ama kadınların yanındayım diyerek böylesine gülünç, böylesine korkunç, böylesine kadınlık onurunu, gururunu ayaklar altına alıp PARA için kendini heba etmek... Bu ne rezalettir Allah aşkına! Doktor öncelikle böylesine rezil bir pr.'a nasıl alet olur?' demişti.

ALKOL KOMALARINA GİREN AYYAŞ...'

Deniz Akkaya'nın eleştirilerine Seren Serengil sert bir yanıt vermişti.

Seren Serengil'in açıklamaları şöyleydi; 'Doktoruma her gün eşinden ayrılmış aldatılmış, kendini güveni gitmiş, kendini daha iyi hissetmek için, gelip bir şeyler yaptırmak isteyenleri gördüm. Instagram'dan biz de yaptırmak istiyoruz ama bütçemiz müsait değil diyen mesajlar aldım. Bu nedenle belki herkese değil ama elimden geldiğince hemcinslerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya hediye ettiriyorum ya indirim aldırıyorum. Bugün kendini bilmez, gece kulüplerinin kapılarında alkol komalarına giren bir ayyaş bunu bana para için yaptığımı söyleme hadsizliğinde bulunmuş. Menajerimi 2 saat bir odada tutup dövdürüp bağlatıp altında arabasını almaya çalışan ama buna izin verdirmeyeceğim. Bu karanlık adamların arkadaşı hanım, şu an yağmacılık ve gasp suçundan yargılanıyor. Kimin para için rezillikler yaptığı ortada. İşsiz güçsüzlükte kim gündem olmak istiyorsa bana sataşıyor da sataşan da rezil bir tip olmasa...'