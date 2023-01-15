Müge Anlı: ''Arife Teyze’yi sırtına atıp...'' Cinsel istismardan tutuklanmıştı! Kayıp Arife Gökçe- Sinan Sardoğan olayında o detay şoke etti!
Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında elen alınan son konu kayıp Arife Gökçe olayında gün yüzüne çıkan detaylar gündeme bomba gibi düştü.
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Arife Gökçe olayında son durum merak ediyor. ATV'nin ilgi ile izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etmişti. Günlerce gündemden düşmeyen olaya ilişkin son olarak Sardoğan cinsel istismar suçuyla önce gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Peki Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan olayı nedir? İşte son dakika gelişmeler...
ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
64 yaşındaki Arife Gökçe hala bulunamadı. Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi 17 Aralık'tan bu yana kayıp. Gökçe'nin bulunmasını isteyen ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Kayıp kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve evinin etrafında dolaştığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan, programda çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti. Kayıp kadının kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, son olarak cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı.
Sardoğan, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.