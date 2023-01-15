Müge Anlı: ''Arife Teyze’yi sırtına atıp...'' Cinsel istismardan tutuklanmıştı! Kayıp Arife Gökçe- Sinan Sardoğan olayında o detay şoke etti!

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Arife Gökçe olayında son durum merak ediyor. ATV'nin ilgi ile izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etmişti. Günlerce gündemden düşmeyen olaya ilişkin son olarak Sardoğan cinsel istismar suçuyla önce gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Peki Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan olayı nedir? İşte son dakika gelişmeler...