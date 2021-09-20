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Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte yazın son günlerini Ege sahillerinde değerlendiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güneşin ve denizinin tadını çıkartan oyuncu, yeşil bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Tekne pozuyla sosyal medyaya damga vuran Özdemir için "Tekneyi podyuma çevirmiş", "Mankenlere taş çıkartır" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

20.09.2021 19:54 - Son Güncelleme: 20.09.2021 19:54
Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Bir süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte yazın son günlerini Ege sahillerinde değerlendiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, yeşil bikinisi ve sarı pareosu ile teknede verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, Demet Özdemir için "Tekneyi podyuma çevirmiş", "Mankenlere taş çıkartır" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir yeşil bikinisi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Tekneyi podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

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