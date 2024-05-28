Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi” Ayşe ile arasında neler oldu?

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını ifşa eden Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Akkaya, kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu dile getirdi. İşte Deniz Akkaya ile 15 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar...