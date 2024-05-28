Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Deniz Akkaya, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını ifşa eden Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Akkaya, kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu söyledi. Açıklamalarının ardından tepki çeken Deniz Akkaya, yeni paylaşımlarda bulunarak olayın detaylarını anlattı ve "Hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim" dedi. Yaşananlar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı öğrenildi. İşte Deniz Akkaya ile 15 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar...

Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti.

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

"Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.

Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin"

Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastın geçti.

Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın"

YENİ AÇIKLAMA!

Deniz Akkaya tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medyadan kendisine yönelik yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi ve konuyla ilgili uzunca açıklamalarda bulundu.

Akkaya, "Karakoldan yeni geldim bazı ucubeler bazı haddini bilmezler benim postumun altına dangalakça yorumlar yapıyorlar hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim" dedi.

Ünlü isim, "Ne güzel değil mi dışardan her şey janjanlı. Öyle akıl verenlerin akılları kendine kalsın diye bu video çekiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Akkaya'nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

DENİZ AKKAYANIN KIZI KORUMA ALTINA ALINDI

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

"BURNU SÜRTSÜN DİYE BEN GÖNDERDİM"

Kızının koruma altına alındığı haberleri ardından bir açıklama yapan Akkaya; "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Çoğu kişi 'çocuğunuzu düzgün yetiştirseydiniz' diye yorum yapmış ama bunun yetiştirmekle alakası yok" diyerek Akkaya'nın yanında durdu.Bazıları ise "Kızını buradan ifşa eden son derece sağlıksız bir ruh hali içindesin. Allah o kızı kurtarsın" diyerek Akkaya tepki gösterdi.