Demet Şener - İbrahim Kutluay olayıyla ilgili mahkemeden karar geldi! İbrahim Kutluay'ı haklı bulundu

ÇOCUKLARA 32 BİN 500 TL AYLIK NAFAKA

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya gelmişti. Boşanmaları kesinleşen İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 milyon TL, iki çocuğuna da aylık 16 bin 250'şer TL nafaka ödeyecekti.

