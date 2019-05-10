İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!
Demet Şener, 13 yıllık eşi İbrahim Kutluay ile boşanmasının ardından eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, eski eşler arasında yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklendi. Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle İbrahim Kutluay'a dava açmış ve Kutluay hakkında icra takibi başlatılmıştı. İbrahim Kutluay ve Demet Şener telefonla peş peşe bağlandıkları canlı yayında birbirleri hakkında sert açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
DEMET ŞENER İLE SEVGİLİSİ CENK KÜPELİ EVLENİYOR!
İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşıyor. Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.
"DEKONTLARIMI MAHKEMEYE SUNDUM"
Bu gelişmelerin ardından Şener, Kutluay'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evinin yakınlarına geldiğini iddia etti. Bu iddiaların üzerin Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kutluay, eski eşine şu sözlerle sitem etti: "Ben bu konulardan hiç konuşmadım. Nafakayı ödemediğime dahil bir beyanda bulundu bende nafakayı ödediğime dair dekontları mahkemeye sundum. Öğleden sonra konuyla ilgili açıklama yapacağım.