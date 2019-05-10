İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

Demet Şener, 13 yıllık eşi İbrahim Kutluay ile boşanmasının ardından eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, eski eşler arasında yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklendi. Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle İbrahim Kutluay'a dava açmış ve Kutluay hakkında icra takibi başlatılmıştı. İbrahim Kutluay ve Demet Şener telefonla peş peşe bağlandıkları canlı yayında birbirleri hakkında sert açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

10.05.2019 10:45 - Son Güncelleme: 10.05.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





