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İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

Demet Şener, 13 yıllık eşi İbrahim Kutluay ile boşanmasının ardından eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, eski eşler arasında yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklendi. Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle İbrahim Kutluay'a dava açmış ve Kutluay hakkında icra takibi başlatılmıştı. İbrahim Kutluay ve Demet Şener telefonla peş peşe bağlandıkları canlı yayında birbirleri hakkında sert açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

10.05.2019 10:45 - Son Güncelleme: 10.05.2019 10:45
İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

DEMET ŞENER İLE SEVGİLİSİ CENK KÜPELİ EVLENİYOR!

İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca yollarını ayıran Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşıyor. Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.

İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

BOŞANDILAR AMA KAVGA BİTMEDİ

Bu arada Demet Şener 2 ay önce boşandığı İbrahim Kutluay'a nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Ayrıca evlerine yaklaşmama kararı çıkarttı.

Önceki akşam da İbrahim Kutluay, Demet Şener'in evinin önünde tur attı,ortalık iyice karıştı.

İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY ARASINDA YAŞANANLAR!

Demet Şener, geçtiğimiz Mart ayında boşandığı İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia ederek icra takibi başlattı.

İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

Nafaka ödemediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Kutluay, basın açıklaması yaparak "Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun." dedi.

İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok karar!

"DEKONTLARIMI MAHKEMEYE SUNDUM"

Bu gelişmelerin ardından Şener, Kutluay'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evinin yakınlarına geldiğini iddia etti. Bu iddiaların üzerin Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kutluay, eski eşine şu sözlerle sitem etti: "Ben bu konulardan hiç konuşmadım. Nafakayı ödemediğime dahil bir beyanda bulundu bende nafakayı ödediğime dair dekontları mahkemeye sundum. Öğleden sonra konuyla ilgili açıklama yapacağım.

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