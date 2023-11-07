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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a canlı yayında verdi veriştirdi "İnsan utanır bu kadarına da artık sessiz kalmayacağım"

Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular durulmak bilmiyor. 2005-2018 yılları arasında evli kalan, bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yasak aşk yüzünden boşanmıştı. Kutluay'ın, Edvina Sponza ile yaşadığı aşk ifşa olunca yollarını ayıran eski çiftin o gün, bugündür arasında adeta bir savaş var. Bu savaşın yeni perdesinde Demet Şener, canlı yayında eski eşine demediğini bırakmadı. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 07 Kasım 2023, 14:52
Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a canlı yayında verdi veriştirdi İnsan utanır bu kadarına da artık sessiz kalmayacağım 1

Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular bir türlü durulmuyor.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a canlı yayında verdi veriştirdi İnsan utanır bu kadarına da artık sessiz kalmayacağım 2

Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005-2018 yılları arasında evli kalmış bu evliliklerinden de İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’a canlı yayında verdi veriştirdi İnsan utanır bu kadarına da artık sessiz kalmayacağım 3

Kutluay'ın Edvina Sponza ile yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ünlü çift yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı.

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