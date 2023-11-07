Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ıydı! 42 yaşındaki Pınar Aydın Giresun’da bambaşka bir hayat kurdu! Son halini gören inanamadı

Akademi Türkiye yarışmasıyla ünlenen Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aydın, evlendikten sonra Giresun'a taşındı ve çocuk sahibi oldu. Şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren ünlü isim, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. 42 yaşındaki Aydın'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi dizilerde rol aldı.
Yarışmanın hemen ardından oyunculuk teklifleri alan ancak "Ben oyuncu değilim" kabul etmeyen Pınar Aydın'ın ilk deneyimi ise 2005 yılında Savcının Karısı dizisiyle oldu.
Oyunculuk tekliflerini ilk başta reddeden Aydın, bu durumu ise şöyle açıkladı: "Müzik yapmak için çok uğraştım. Sadece albüm yapmayı değil, sahnede şarkı söylemeyi de çok istiyordum.