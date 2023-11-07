Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ıydı! 42 yaşındaki Pınar Aydın Giresun’da bambaşka bir hayat kurdu! Son halini gören inanamadı

Yarışmanın hemen ardından oyunculuk teklifleri alan ancak "Ben oyuncu değilim" kabul etmeyen Pınar Aydın 'ın ilk deneyimi ise 2005 yılında Savcının Karısı dizisiyle oldu.

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Oyunculuk tekliflerini ilk başta reddeden Aydın, bu durumu ise şöyle açıkladı: "Müzik yapmak için çok uğraştım. Sadece albüm yapmayı değil, sahnede şarkı söylemeyi de çok istiyordum.