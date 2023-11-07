8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak eski eşi Ceyda Düvenci’nin kızını paylaştı: Aziz misafir gelmiş! Yorum yağdı! Songül Karlı, Pınar Altuğ...

Ceyda Düvenci ile geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Bülent Şakrak, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şakrak, eski eşi Ceyda Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile bir paylaşımda bulundu. Kendisini ziyaret eden Melisa'nın bir karesini yayınlayan Şakrak'ın paylaşıma düştüğü not dikkat çekti. Pınar Altuğ, Mine Tugay, Songül Karlı gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...