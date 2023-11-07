8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak eski eşi Ceyda Düvenci’nin kızını paylaştı: Aziz misafir gelmiş! Yorum yağdı! Songül Karlı, Pınar Altuğ...

Ceyda Düvenci ile geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Bülent Şakrak, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şakrak, eski eşi Ceyda Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile bir paylaşımda bulundu. Kendisini ziyaret eden Melisa'nın bir karesini yayınlayan Şakrak'ın paylaşıma düştüğü not dikkat çekti. Pınar Altuğ, Mine Tugay, Songül Karlı gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi.
Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.
Ancak geçen aylarda Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi. Ünlü çift, Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.