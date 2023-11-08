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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 15:00

Demet Şener İbrahim Kutluay'ı canlı yayında ifşaladı: ''İnsan utanır'' | Video

Ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ve çocuklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demet Şener, 2. Sayfa programında İbrahim Kutluay'ın çocuklarının bakımıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Şener, "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

Ünlü popçu Demet Akalın ile basketbolcu İbrahim Kutluay arasındaki ilişki, 1998 yılında başlamış, aşklarını her fırsatta dile getiren bu ikili, beklenen evliliği yapmamış ve sürpriz bir şekilde 2001 yılında ayrılmıştı. İkilinin ayrılma sebebleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı, bunlardan biri de İbrahim Kutluay'ın evlenmek istememesiydi. Diğer bir iddia ise Kutluay'ın Demet Akalın'ı Demet Şener ile aldattığı yönündeydi, zira Demet Akalın ve Demet Şener'in arkadaş oldukları ve aynı sosyal çevrelerde bulundukları biliniyordu.

Bu iddiaların ardından İbrahim Kutluay, Demet Şener ile aşk yaşamaya başlamış ve 2005 yılında dünyaevine girmişti. İkili, evlilikleri sırasında iki çocukları oldu, ancak 2018 yılında boşandılar. Boşanma sebebini çeşitli aldatma iddiaları olarak gündeme gelmişti.

Son olarak, ünlü model ve oyuncu Demet Şener, 2. Sayfa programına katıldı ve eski eşi İbrahim Kutluay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kutluay'ın çocuklarının bakımıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Şener, "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

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