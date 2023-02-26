Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar: "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü..."
Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 1 yıllık birlikteliğini Ağustos 2023'de evlilikle taçlandırdı. 26 Şubat doğumlu olan Demet Özdemir'in yaş günü için eşi Oğuzhan Koç'tan gelen paylaşım dikkat çekti. Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da depremzedeleri unutmadı, yazdığı satırlarla gündeme geldi.
"BU SEFER BURUK ANIYORUZ DOĞDUĞUN GÜNÜ..."
Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar...
Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medya gündeminde. Bugün yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir'in doğum gününde eşi Oğuzhan Koç'tan buruk kutlama geldi.
Asrın felaketinin yaralarını sardığımız bu günlerde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren ünlü çift Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den ardı ardına paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı.
Ardından Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...