Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar: "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü..."

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı.