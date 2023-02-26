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Haberler Magazin Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar: "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü..."

Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar: "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü..."

Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 1 yıllık birlikteliğini Ağustos 2023'de evlilikle taçlandırdı. 26 Şubat doğumlu olan Demet Özdemir'in yaş günü için eşi Oğuzhan Koç'tan gelen paylaşım dikkat çekti. Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da depremzedeleri unutmadı, yazdığı satırlarla gündeme geldi.

26.02.2023 11:56 - Son Güncelleme: 26.02.2023 12:02
Demet Özdemir’in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç’tan duygusal satırlar: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...

"BU SEFER BURUK ANIYORUZ DOĞDUĞUN GÜNÜ..."

Demet Özdemir'in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç'tan duygusal satırlar...

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Demet Özdemir’in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç’tan duygusal satırlar: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...

Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medya gündeminde. Bugün yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir'in doğum gününde eşi Oğuzhan Koç'tan buruk kutlama geldi.

Demet Özdemir’in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç’tan duygusal satırlar: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...

Asrın felaketinin yaralarını sardığımız bu günlerde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren ünlü çift Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den ardı ardına paylaşım geldi.

Demet Özdemir’in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç’tan duygusal satırlar: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı.

Demet Özdemir’in yaş gününde eşi Oğuzhan Koç’tan duygusal satırlar: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...

Ardından Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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