Vedası çok konuşulacak! Kuruluş Osman'daki iki yıllık macerası sona erdi! Birdenbire okla...
Reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu akşam dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey karakterine hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Ragıp Savaş diziye veda etti. Osman Bey, ihanetini öğrendiği Dündar Bey'i okla vurarak infaz etti. Kuruluş Osman dizisinin heyecan dolu 54'üncü bölümünde, ihanetini itiraf eden Dündar Bey'in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada da yüzlerce paylaşım yapıldı.
Vedası çok konuşulacak! Kuruluş Osman'daki iki yıllık macerası sona erdi! İki sezon boyunca ATV ekranlarında izleyicilerini ekranları başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde bu akşam bir veda yaşandı. Kuruluş Osman dizisi 54. bölümünde yine nefes kesecek sahnelerle izleyicilerini ağırladı. İlk bölümünden bu yana dizide Dündar Bey karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ragıp Savaş, Dündar Bey'in öldürülmesi Osman Bey tarafından öldürülmesi neticesinde diziye veda etmiş oldu. Dündar Bey'in Osman Bey tarafından yakalanarak sorgulandığı ve infaz edildiği sahne heyecanla izlendi.
Osman Bey elinde yayı ile otağından çıkınca, Savcı Bey, oğlu Bayhoca'yı öldüren oku vererek infazın bu okla yapılmasını istedi: "Oğlumun ciğerlerini parçalayan ok… Lena'ya… Haini bulduğumuzda… Oğlumuzu öldüren okla öleceğine söz verdiydim… Boynuna yay kirişi değil, çürümüş ciğerine bu ok gireydi keşke…"