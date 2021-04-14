Vedası çok konuşulacak! Kuruluş Osman'daki iki yıllık macerası sona erdi! Birdenbire okla...

Reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu akşam dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey karakterine hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Ragıp Savaş diziye veda etti. Osman Bey, ihanetini öğrendiği Dündar Bey'i okla vurarak infaz etti. Kuruluş Osman dizisinin heyecan dolu 54'üncü bölümünde, ihanetini itiraf eden Dündar Bey'in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada da yüzlerce paylaşım yapıldı.

14.04.2021 23:54 - Son Güncelleme: 14.04.2021 23:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





