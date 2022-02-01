Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında koca bir delikanlı üstelik annesinin kopyası! Can Kılıç Solmaz doğduktan 2 yıl sonra annesini kaybetmişti
Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında koca bir delikanlı üstelik annesinin kopyası! Can Kılıç Solmaz doğduktan 2 yıl sonra annesini kaybetmişti minik Can... 35 yaşında aramızdan ayrılan Defne geride minicik bir evlat bıraktı. Defne Joy Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, Foster'ın ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile bizzat kendisi ilgilendi. Sihirli Annem dizisinde Eda karakterini canlandıran ve neşesi ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın oğlu da aynı annesi gibi güleryüzlü... Şu an 12 yaşında olan Can annesine olan benzeliği ile dikkat çekiyor.
Defne Joy Foster'ın oğlu 12 yaşında koca bir delikanlı üstelik annesinin kopyası! Can Kılıç Solmaz doğduktan 2 yıl sonra annesini kaybetmişti...
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle hafızalarda yer edinen Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat ederek sevenlerini üzmüştü. Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, bu sene 12 yaşına girdi.
DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?
Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizinin tetiklediği bir bağlı kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Foster'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?
Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Annesi Türk olan oyuncunun babası, NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır. Defne Joy Foster'ın anne ve babası boşanınca Foster annesiyle kaldı. Ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu.
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