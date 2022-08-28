Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunuyla 8 yıl önce evlenmişti! Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşkla kutladı: "İyi ki sen..."

Engin Altan Düzyatan, "Yıllar geçse de o ilk gün gibi aynı heyecan ve sevgiyi hissetmek paha biçilemez" derken eşi ise,

kendi hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki sensin. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız nice yıl dönümlerimiz olsun seni çok seviyorum. 8.yıl" notunu düştü.