Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunuyla 8 yıl önce evlenmişti! Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşkla kutladı: "İyi ki sen..."
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunuyla 8 yıl önce evlenmişti! Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar evlilik yıl dönümlerini aşkla kutladı. 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, Alara ve Emir Aras adında iki evlada sahip... Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan Instagram hesabından paylaştıkları fotoğraflarla evlilik yıl dönümlerini kutladılar, kısa sürede gündem oldular.
28.08.2022 16:51 - Son Güncelleme: 28.08.2022 16:51
"İYİ Kİ SEN..."
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunuyla 8 yıl önce evlenmişti! Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar evlilik yıl dönümlerini aşkla kutladı, sosyal medya onları konuştu.
Engin Altan Düzyatan, "Yıllar geçse de o ilk gün gibi aynı heyecan ve sevgiyi hissetmek paha biçilemez" derken eşi ise,
kendi hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki sensin. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız nice yıl dönümlerimiz olsun seni çok seviyorum. 8.yıl" notunu düştü.