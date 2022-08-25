Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bekarlığa vedasında olay görüntü! Düğün öncesi bomba hamle! Partiyi bastı, görenler: "Hanımcılık kazandı"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bekarlığa vedasında olay görüntü! Düğün öncesi bomba hamle, geldi, Demet partiyi bastı, görenler "Hanımcılık kazandı" yorumları yaptı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan çift önceki gün düzenledikleri bekarlığa veda partisiyle gündeme bomba gibi düştü.
25.08.2022 17:10 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:19
"HANIMCILIK KAZANDI"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un bekarlığa vedasında olay görüntü! Partiyi bastı, görenler, "Hanımcılık kazandı" yorumları yaptı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.