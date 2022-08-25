Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Aşkı Memnu final bölümü ile tekrar bölümlerine veda ediyor. Aşkı Memnu 79. Bölüm dizinin son bölümü olarak 2010 yılında ekranlara gelmişti. Öğle saatlerinde yayında olan yapım final bölümü için bir sürpriz yaptı. Aynı gün ve aynı saatte finali yayınlanan dizi sosyal medyanın gündeminde.