Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu yıllar sonra aynı gün ve aynı saatte final bölümüyle tekrar yayınlanacak. Böylece Aşk-ı Memnu dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti. Yata pozu veren ve sere serpe uzanan Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu. İşte Pelin Ermiş'in iddialı pozu...
25.08.2022 16:38 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:38