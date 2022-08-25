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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu yıllar sonra aynı gün ve aynı saatte final bölümüyle tekrar yayınlanacak. Böylece Aşk-ı Memnu dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti. Yata pozu veren ve sere serpe uzanan Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu. İşte Pelin Ermiş'in iddialı pozu...

25.08.2022 16:38 - Son Güncelleme: 25.08.2022 16:38
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Aşkı Memnu final bölümü ile tekrar bölümlerine veda ediyor. Aşkı Memnu 79. Bölüm dizinin son bölümü olarak 2010 yılında ekranlara gelmişti. Öğle saatlerinde yayında olan yapım final bölümü için bir sürpriz yaptı. Aynı gün ve aynı saatte finali yayınlanan dizi sosyal medyanın gündeminde.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş’in eski halinden eser yok! Yatak pozu olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Öte yandan Ermiş, son hali ve fit haliyle de dikkat çekti. Ermiş'in son halini görenler "Eski halinden eser yok", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

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