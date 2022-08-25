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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: "Ölümden döndüm..."

Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: "Ölümden döndüm..."

Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan oyuncu o anları anlattı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ünlü ismin bacağındaki sargı dikkat çekti. Peki Yüsra Geyik'e ne oldu? İşte cevabı...

25.08.2022 17:32 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:32
Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Zeliş’inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: Ölümden döndüm...

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM..."

Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı.

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Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Zeliş’inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: Ölümden döndüm...

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik önceki gün Bebek'te havuz çıkışı ayağındaki sargıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Zeliş’inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: Ölümden döndüm...

Yüsra, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana."

Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Zeliş’inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: Ölümden döndüm...

'1 HAFTA OLDU HALA GEÇMEDİ'
"Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım; dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" dedi.

Arka Sokaklar’ın güzeller güzeli Zeliş’inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: Ölümden döndüm...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık spor paylaşımları ile fit görüntüsünü konuşturan Yüsra Geyik Instagram'daki son kareleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

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