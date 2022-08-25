Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı: "Ölümden döndüm..."
Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan oyuncu o anları anlattı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ünlü ismin bacağındaki sargı dikkat çekti. Peki Yüsra Geyik'e ne oldu? İşte cevabı...
25.08.2022 17:32 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:32
"ÖLÜMDEN DÖNDÜM..."
Arka Sokaklar'ın güzeller güzeli Zeliş'inden üzen haber! Dizleri parçalanan Yüsra Geyik o anları anlattı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık spor paylaşımları ile fit görüntüsünü konuşturan Yüsra Geyik Instagram'daki son kareleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü.