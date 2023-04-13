Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor işte ilk açıklama "Sona erdirme kararımız doğrudur" Yasak aşk, kavga iddiaları sonrası...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. İşte ilk açıklama... 8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir ayrılacaklarına dair pek çok iddia kol geziyordu. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Tüm bu sürecin sonunda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını duyurdu. İşte detaylar...
13.04.2023 10:49 - Son Güncelleme: 13.04.2023 11:01
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.