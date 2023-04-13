Thor İstanbul'u mesken tuttu! Dilan Çiçek Deniz'i Mert Yazıcıoğlu'na kaptıran Thor Saevarsson fena yakalandı "Öpüştük ya da öpüşmedik" dedi kaçtı
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın evliliğe giden aşkı bir anda son bulmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Dilan Çiçek Deniz biten ilişkisinin hemen ardından Afra Saçraoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilan ve Mert aşkı tam gaz devam ededursun, Thor Saevarsson'ın, çapkınlık turlarında görüntüleniyor.
Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'ın evliliğe giden ilişkisi ani bir kararla son bulmuş, Deniz hemen ardından kalbini Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. Thor ise çapkınlık gecelerinde görüntüleniyor. İşte detaylar...
Thor Saevarsson, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
Ancak geçtiğimiz yıl kasım ayında, Dilan Çiçek Deniz'in evlenmeye hazırlandığı Thor Saevarsson'dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle nişanı attığı öne sürülmüştü.