Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Ardından çiftin yüzükleri çıkardığı iddia edilmiş ve buna dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç'n önceki gün yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.Önceki akşam Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğruladı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi.Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğruladı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi.İkili ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur" dedi. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.

Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.

BOŞANIYORLAR

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Yakın çevresine "Şiddetli geçimsizlikler yaşıyoruz. Evliliği sürdürüp sürdürmeme konusunda düşünme aşamasındayım" yorumu yapan ikilin boşanma detayları ise şu şekilde olacak; Demet Özdemir, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma isteğini Oğuzhan Koç'a iletti.

MADDİ VE MANEVİ TALEP OLMAYACAK

Bunun üzerine ünlü çift ayrılmaya karar verdi. Çift, birkaç gün içerisinde mahkemeye başvurup anlaşmalı olarak boşanacak. İkilinin birbirinden de hiçbir maddi ve manevi talebi olmayacak.

Öte yandan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in zevki doğrultusunda 3 milyon TL'ye yenilediği Levent'teki villasında oturmaya devam edecek. Güzel oyuncu ise bekarken yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına geri dönecek.

EŞYALARINI TOPLADI

Demet Özdemir, önceki gün Oğuzhan Koç'a ait olan Levent'teki villalarında kalan özel eşyalarını aldı. 2020 yılında Zekeriyaköy'de satın aldığı villasına geri taşınacak olan Demet Özdemir, önce evini tadilata soktu.Oyuncu, Mayıs sonuna kadar Moda'da bulunan setine yakın olan lüks bir otelde konaklayacak.Ardından da baştan aşağıya yenilediği villasına geri taşınacak.

KRİZDE DEFNE SAMYELİ İDDİASI

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evliliğinde yaşanan ilk kriz ve Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran arasında çıkan aşk haberlerinin aynı tarihlere denk geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Aldığım duyumlara göre Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasındaki sıkıntı Demet Özdemir'in doğum gününden bir gün önce yani 25 Şubat'ta başlıyor. 25 Şubat'ta aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkıyor. Oğuzhan Koç, eşinin doğum gününden hemen sonra yanında biri varken; yakın arkadaşı müzisyen Çağrı Telkıvıran ile gece yarısı bir telefon konuşması yapıyor. Demet ile araları çok kötü. Müdahale edilecek bir şey olduğunu söylüyor. Çağrı Telkıvıran apar topar Oğuzhan'ın yanına geliyor. Bundan birkaç gün sonra Çağrı Telkıvıran ile Defne Samyeli arasında aşk haberleri çıkıyor... Benim bildiğim Defne Samyeli'nin Çağrı Telkıvıran ile alakası olamaz.

Oğuzhan yalanlayabilir... Telefon kayıtlarını çıkartırım. Hangi saatlerde, hangi gün konuştuklarını biliyorum. Telefonda ne konuştuklarını da çıkartırım..."