Müge Anlı'da Rabia Aker ve 3 yaşındaki Elif'in kaybında şoke eden detaylar! Elif kimin kızı? Ortaya çıkan bir fotoğraf...
İlk olarak 12 Nisan yayınında ele alınmaya başlayan Rabia Aker ve 3 yaşındaki kızı Elif'in kaybında, 13 Nisan canlı yayınında şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı... Rabia Aker ve 3 yaşındaki kızı Elif, 6 Nisan'dan bu yana kayıp. Oruç Aker'le evli olan ve geriye 2 çocuğunu bırakan Rabia Aker'in, Oruç Aker'in arkadaşı Şenol beyle kaçtığı iddia edilmişti. Şenol bey 13 Nisan canlı yayınına katıldı. Ortaya şaşırtan bazı detaylar çıktı.
13.04.2023 11:27 - Son Güncelleme: 13.04.2023 11:42
Eşi Rabia Aker ve kızı Elif'i aramak için stüdyoya gelen Oruç Bey, eşinin geriye 2 çocuğunu bıraktığını söyledi.
İddiaların hedefindeki isim ise Oruç Bey'in arkadaşı Şenol Bey'di. Canlı yayına bağlanan bir tanık Rabia Aker'i, Şenol Bey'in kaçırdığını söyledi.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ ŞENOL BEY CANLI YAYINDA
13 Nisan canlı yayına gelen Şenol Bey bir dönem Rabia Aker'le duygusal bir yakınlaşma yaşadıklarını ancak 3 yaşındaki Elif ile Rabia Aker'in şu anda yanında olmadıklarını söyledi.