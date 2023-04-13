Müge Anlı’da Rabia Aker ve 3 yaşındaki Elif’in kaybında şoke eden detaylar! Elif kimin kızı? Ortaya çıkan bir fotoğraf...

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ ŞENOL BEY CANLI YAYINDA

13 Nisan canlı yayına gelen Şenol Bey bir dönem Rabia Aker'le duygusal bir yakınlaşma yaşadıklarını ancak 3 yaşındaki Elif ile Rabia Aker'in şu anda yanında olmadıklarını söyledi.