Demet Özdemir derin yırtmaç ve beline kadar sırt dekoltesiyle tupturuncu! Acun Ilıcalı projesi olduğu iddia edilmişti
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Demet Özdemir. Sosyal medya paylaşımlarından, rol aldığı dizilere, özel hayatına kadar en ufak bir detay bile magazin sayfalarında kendisine yer bulan Demet Özdemir bir süredir ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşk yaşıyor. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde 'Acun Ilıcalı'nın proje aşkı' iddialarıyla boğuştuysa da ikili için her şey yolunda. Şimdilerde Dubai'de olan Demet Özdemir'in son paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti.
13.10.2021 09:12
- Son Güncelleme: 13.10.2021 09:18
Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir şıklığı ile göz kamaştırdı. İşte Demet Özdemir 'in derin bacak dekolteli turuncu elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...
Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü.
Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.