Demet Özdemir derin yırtmaç ve beline kadar sırt dekoltesiyle tupturuncu! Acun Ilıcalı projesi olduğu iddia edilmişti

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir şıklığı ile göz kamaştırdı. İşte Demet Özdemir 'in derin bacak dekolteli turuncu elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...